Fabio Campanaro al Vittoria Calcio

Il calciatore Fabio Campanaro al Vittoria Calcio. L’accordo tra il calciatore e la società è stato raggiunto poco prima dell’inizio della stagione agonistica, coincidendo con la prima gara di Coppa Italia della categoria.

Fabio Campanaro, nato nel 1988 e difensore, ha una vasta esperienza nel calcio, avendo giocato in diverse squadre tra cui Caltagirone, Enna, Vittoria, Gela, Acireale, Sancataldese, Nissa e Gela FC. In un’intervista, Campanaro ha dichiarato di aver scelto Vittoria perché conosce molti dei giocatori che già hanno firmato per la nuova stagione e ha apprezzato l’ambiente familiare. Ha espresso gratitudine al Direttore Sportivo, Marco Cammarata, per averlo messo a suo agio e ha espresso la speranza di essere tra i protagonisti di una stagione memorabile.

Il DS Marco Cammarata ha commentato positivamente l’acquisizione di Campanaro, sottolineando l’importanza della sua esperienza nella rosa della squadra. Campanaro è già a disposizione del tecnico per essere eventualmente impiegato nella gara di Coppa Italia contro lo Scicli.