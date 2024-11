Fa rapina in piazza San Giovanni a Ragusa, Carabinieri arrestano 28enne

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato un 28enne albanese, con precedenti penali per reati legati allo spaccio di droga, con l’accusa di rapina e lesioni personali. L’operazione, coordinata dal GIP del Tribunale di Ragusa, ha visto il supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Fontanarossa e l’intervento delle unità cinofile di Nicolosi.

L’arresto è scaturito dalle indagini avviate dopo un violento pestaggio avvenuto lo scorso 14 agosto, nei pressi di piazza San Giovanni a Ragusa. Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe aggredito un uomo, sottraendogli il cellulare, le chiavi di casa e il portafoglio. L’episodio, ritenuto legato a dinamiche del contesto criminale locale, ha subito attivato l’intervento dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.

La vittima, ricoverata in ospedale per le cure del caso, ha riconosciuto l’aggressore, contribuendo così alla completa ricostruzione della dinamica. Durante le perquisizioni seguite all’arresto, i Carabinieri hanno trovato una quantità significativa di hashish, un bilancino di precisione e una somma di denaro composta da numerose banconote di piccolo taglio, tutti in possesso del fratello dell’arrestato, confermando così un possibile coinvolgimento in attività legate allo spaccio.

Dopo le formalità di rito, il giovane albanese è stato trasferito in carcere, dove attenderà di essere ascoltato dai magistrati della Procura di Ragusa per rispondere delle gravi accuse a suo carico.

