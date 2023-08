Fa capolino nel mare ibleo il granchio blu. Pescato a Donnalucata

Una fortuna o una maledizione? Il granchio blu, con le sue dieci zampe, è arrivato nel mare ibleo. Catturato da un pescatore è diventato oggetto di curiosità e di discussione nella fascia iblea. E’ chiaro che, oramai, i granchi blu, originari delle coste occidentali del continente americano, sono arrivati anche nelle acque del Mar Mediterraneo. Il fatto che un pescatore lo abbia trovato impigliato in una delle sue reti (l’esemplare catturato è di 16 centimetri) è la dimostrazione che questa fascia del Mediterraneo non è esente dal fenomeno.

Arrivati in questo mare con le cosiddette “acque di zavorra” delle navi, ossia delle cisterne che le grandi navi transatlantiche riempiono di acqua marina per stabilizzare lo scafo e che poi scaricano nei porti di attracco.

Dalle coste del continente americano i primi esemplari di granchio blu sono quindi arrivati in questo modo nel Mediterraneo, dove hanno iniziato a riprodursi a causa delle condizioni climatiche favorevoli. I due mesi di luglio ed agosto, con le insolite calde temperature, hanno portato ad una proliferazione di questi crostacei.

C’è chi assicura di aver avvistato e catturato esemplari di granchi blu già anni fa.

Il dibattito in questi giorni impegna pescatori dilettanti e professionisti. A Sampieri sarebbe stato avvistato nell’estate dello scorso anno mentre sono in parecchi a sostenere che a Donnalucata da qualche anno è conosciuto. Questo particolare potrebbe essere legato al fatto che nella borgata sciclitana si pratica la pesca d’altura con “puntate” nel Mediterraneo centrale. I pescatori, comunque, stanno attenti sulla loro presenza in acqua perchè i granchi blu sono soliti tagliare le reti da pesca con le chele alla ricerca degli avannotti, i piccoli dei pesci, e sono soliti aggredire gli allevamenti di molluschi come cozze e vongole. Al momento non si conosce un predatore naturale che possa neutralizzare la loro presenza. Ecco perchè c’è il rischio di una vera e propria invasione difficile da arginare.