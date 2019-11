ExpoGreen: Modica protagonista del dibattito nazionale sulla sostenibilità. Non solo a parole - Ragusa Oggi

ExpoGreen: Modica protagonista del dibattito nazionale sulla sostenibilità. Non solo a parole

Il cambiamento è possibile e parte da Modica. Il 30 maggio 2020 con Expo Green la nostra città sarà per quattro giorni al centro del dibattito nazionale sui nuovi modelli di sviluppo necessari a cambiare rotta e non morire di inquinamento. Il progetto ambizioso è stato presentato venerdì sera alla Biblioteca comunale di Modica: una chiamata collettiva alla partecipazione perché un’altra idea di futuro è possibile ma per farla circolare serve la collaborazione di tutti.

Proprio intorno all’idea di “circolarità” si sviluppa Expo Green, la biennale sostenibile che coinvolge la comunità intorno a temi come le energie rinnovabili, la mobilità alternativa, la produzione a basso impatto, la riduzione degli sprechi, il riciclo dei rifiuti, la valorizzazione degli scarti e tutto ciò che l’economia della circolarità include. Saranno quattro giorni di eventi, dibatti e convegni ma soprattutto di esperienze pratiche e laboratori, soluzioni ed esposizione di prodotti ai quali attingere per cambiare la nostra idea di futuro.

Tutta la città sarà coinvolta, a partire dal suo centro storico che sarà diviso in quattro aree tematiche dedicate ad alimentazione e biodiversità, energie e mobilità alternative, economia circolare. Il progetto grande e ambizioso si nutre delle idee di tutti: gli enti, come il comune di Modica, metteranno a disposizione spazi e buone intenzioni, le imprese illuminate sono chiamate a presentare la loro idea di sostenibilità e a firmare, così come tutti i cittadini e le scuole, il manifesto etico che impegna ad adottare comportamenti responsabili per fare un primo passo verso un cambiamento di mentalità. Perché Expo Green, che nasce da un’idea di Zero|Comunicazione integrata, cabina di regia dell’evento, è un progetto della città intera e riguarda tutti.

Alle spalle del progetto c’è l’esperienza e la solidità di un comitato scientifico che venerdì sera ha esposto i concetti alla base di questo cambiamento di mentalità: Fabrizio Nardo, chimico industriale detentore di brevetti relativi all’economia circolare, traccerà le linee guida per mettere in pratica e tradurre nel concreto i temi dell’economia circolare; Giuseppe Cicero, agronomo di fama, aiuterà il nostro territorio a grande vocazione agricola a riflettere sui temi dell’alimentazione sostenibile e dell’agricoltura 4.0, rispettosa della terra e di chi la lavora; Dario Modica, consulente ambientale, indicherà i princìpi alla base delle città sostenibili, costruite intorno alle esigenze delle comunità urbane ma in accordo con la natura e nel rispetto della sua biodiversità, il nostro unico baluardo contro il disastro ambientale.

L’obiettivo di ExpoGreen è portare i concetti di ecologia e sostenibilità nella pratica quotidiana: tutti ne conosciamo l’importanza, i danni ambientali sono sotto i nostri occhi. Ma ammettiamolo: è difficile mettere in pratica nella nostra vita quotidiana comportamenti che siano davvero ecosostenibili e facciano invertire rotta all’intero pianeta partendo dalle nostre case, le nostre aziende e le nostre città. Lo ha ricordato nel suo intervento, a conclusione della presentazione del progetto, anche il sindaco di Modica, Ignazio Abate. Eppure qualcosa dobbiamo fare, da qualche parte dobbiamo partire. E le buone pratiche alle quali ispirarsi ci sono, anche intorno a noi, come hanno ricordato venerdì sera i rappresentanti delle aziende illuminate e sensibili ai temi green che hanno già aderito al progetto e le associazioni come “Pulito È Più Bello”, gruppo-azione di giovani cittadini impegnati in eventi di pulizia dell’ambiente e di sensibilizzazione nelle scuole e tra i ragazzi.

Expo Green parte da Modica, la nostra città, per capire cosa sta facendo e cosa può fare perché ai nostri figli non resti solo un cumulo di spazzatura. Ma il panorama di confronto è tutto il bacino del Mediterraneo perché è necessario aprirsi alle esperienze che possono ispirarci.

Expo Green, sarà l’occasione per riflettere su circolarità e molto altro e per mettere in comune le idee di un futuro diverso, per farle camminare, proprio come recitano il claim e il simbolo: Expo Green circolare infinito comune.

Gli eventi e gli incontri di preparazione all’evento, la raccolta di idee, le call to action, il manifesto etico a cui tutti possono aderire, il calendario del road show e gli sviluppi del progetto potranno essere seguiti sui canali social dedicati, Facebook e Instagram (Expo Green), e sul sito expogreen.eu