Evviva lo “Straccia bollo!”. Con la misura, la Regione siciliana incassa 339 milioni di euro

Grazie allo Straccia Bollo, la Regione Sicilia ha intascato dalla tassa automobilistica 339 milioni di euro, facendo registrare un aumento del 35 per cento rispetto agli introiti dell’anno precedente. Numeri con il segno più che crescono ulteriormente se si fa riferimento all’ultimo trimestre del 2022 e ai primi due mesi del 2023, periodo che ha visto operativa la misura “Straccia bollo” della Regione.

LO STRACCIA BOLLO, OVVERO COME RECUPERARE I SOLDI DEI CONTRIBUENTI

La misura, infatti, consentiva ai contribuenti siciliani di pagare gli arretrati del bollo auto (anni 2016-2021) senza sanzioni e interessi.

Nei soli primi due mesi del 2023, la Regione ha incassato dal bollo auto ben 155 milioni di euro, il 50 per cento in più dell’intero primo trimestre 2022. L’impennata era già partita alla fine dell’anno scorso, quando fra ottobre e dicembre si era registrato un +87 per cento di entrate: dai 66 milioni del 2021, infatti, siamo saliti a un totale di ben 124 milioni di euro.