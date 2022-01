Evan, ucciso a due anni di botte: chiesta perizia psichiatrica per la madre

Continua a Siracusa il processo sulla morte del piccolo Evan Lo Piccolo, il bimbo di quasi due anni morto all’ospedale di Modica, in Sicilia, il 17 agosto 2020 in seguito alle percosse ricevute in casa.

Nelle ultime ore l’avvocato della madre della vittima, Letizia Spatola, 24 anni, rinviata a giudizio, e agli arresti domiciliari, con l’accusa di omicidio, ne ha richiesto la perizia psichiatrica.

Richiesta che era stata già avanzata anche per il compagno, Salvatore Blanco, anche lui sul banco degli imputati, accusato di avere picchiato Evan ripetutamente: lui, però, è già stato dichiarato capace di intendere e volere e quindi