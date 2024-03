Evan: nei racconti del fratellino, i ricordi dei giorni della violenza

Nei racconti del fratellino di Evan, il piccolo sarebbe stato più volte vittima della violenza del compagno della madre, Salvatore Blanco.

Almeno una volta, sarebbe stato sollevato da terra preso per il collo. Sono racconti agghiaccianti che sono venuti fuori ieri mattina durante l’udienza: è stata la psicologa del bambino, Danila Di Stefano, a narrare quanto detto dal piccolo, che all’epoca dei fatti aveva 6 anni.

A esercitare violenza su madre e figlio, sempre secondo la narrazione del fratello, sarebbe stato anche il padre Stefano Lo Piccolo – assente in aula per motivi personali – in particolare durante l’ultimo periodo di relazione con la donna (anche Lo Piccolo era inizialmente indagato per maltrattamenti). È stata ascoltata anche la nonna di Evan, Elisa Congiu, che vide il bambino prima nel mese di maggio e poi a giugno. La donna ha riferito di aver notato in entrambi i casi dei lividi sul corpo del bambino. Si torna in aula il 25 marzo.

