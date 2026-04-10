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Evade dai domiciliari per andare dal genitore: 22enne arrestato

10 Apr 2026 09:31

Un 22enne di Ragusa è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione di Ragusa Principale, con il supporto dell’autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

Sorpreso a casa del genitore senza autorizzazione

Secondo quanto ricostruito, il giovane – già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti – si sarebbe recato presso l’abitazione di un genitore senza alcuna autorizzazione.

Sul posto sarebbe stato notato con atteggiamenti ostili e alla ricerca di denaro, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Violazioni ripetute e arresto in flagranza

Non si tratterebbe del primo episodio di inosservanza delle misure cautelari. Anche in precedenti occasioni il 22enne avrebbe già violato le condizioni dei domiciliari.

Per questo motivo i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza, accompagnandolo presso il Comando Provinciale per le formalità di rito.

Dopo il fotosegnalamento trasferito in carcere

Dopo le attività di identificazione e fotosegnalamento, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Casa Circondariale di Ragusa.

Resterà ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare nel contraddittorio processuale il grado di responsabilità delle condotte contestate.

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