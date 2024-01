Evade dai domiciliari e tenta rapina in una casa. Arrestata una donna

Una vicenda di evasione domiciliare si trasforma in un tentativo di rapina con l’arresto di una donna di 42 anni ad Avola. I Carabinieri della Stazione di Noto hanno compiuto l’arresto, accusando la donna di evasione, lesioni personali e tentata rapina.

La protagonista di questa vicenda era precedentemente sottoposta alla detenzione domiciliare per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Tuttavia, durante la notte, ha deciso di evadere dalla sua situazione di reclusione casalinga e si è introdotta in un’abitazione privata con l’intento di perpetrare un furto. La situazione ha preso una svolta pericolosa quando la proprietaria della casa ha scoperto la presenza intrusa e ha cercato di fermare la donna, subendo un’aggressione nel tentativo di impedire il reato.

I Carabinieri sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione, arrestando la 42enne dopo il tentativo fallito. Dopo le formalità di rito, la donna è stata nuovamente posta ai domiciliari, seguendo le disposizioni dell’Autorità giudiziaria aretusea.

Tuttavia, la storia non si conclude qui. Nel corso delle ore successive, la donna è riuscita a evadere nuovamente dai domiciliari. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Noto sono intervenuti per la seconda volta, rintracciando la fuggitiva e procedendo a un nuovo arresto. Questa volta, la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania, in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità giudiziaria. foto di repertorio