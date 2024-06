Europee: saranno 8 i seggi per la circoscrizione isole. Edy Tamajo il siciliano più votato

Due seggi per Fratelli d’Italia e Forza Italia-Noi Moderati, e uno ciascuno per Pd e M5S. Dovrebbero essere questi i sei seggi certi nella circoscrizione Isole (Sicilia e Sardegna) alle Europee 2024. Per il calcolo degli altri quattro bisognerà attendere i risultati definitivi.

I seggi

Per Fratelli d’Italia – primo partito nella circoscrizione Isole con il 21,25% – a tornare al parlamento europeo sarà l’uscente Giuseppe Milazzo (oltre 65mila preferenze), secondo eletto dopo la premier Giorgia Meloni che rinuncerà al seggio. Il secondo seggio a Bruxelles andrebbe a Ruggero Razza (oltre 61mila preferenze), ex assessore regionale alla Salute e delfino del ministro Nello Musumeci. Per Forza Italia – 20,33% nelle Isole e primo partito in Sicilia con il 23,73% – a vincere sarebbero due esponenti della giunta Schifani: il più votato Edy Tamajo, con 121.401 preferenze, e Marco Falcone con oltre 100mila voti.

Il seggio del Pd, sempre dopo la rinuncia della segretaria Elly Schlein, andrebbe all’ex deputato regionale e consigliere al Comune di Palermo Giuseppe Lupo (49.679 voti), mentre per il M5S andrebbe a Bruxelles l’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci (oltre 64mila voti). A contendersi gli altri due seggi sono Alleanza Verdi-Sinistra, la Lega e il Pd. A bocca asciutta sia la lista di Matteo Renzi, Stati Uniti d’Europa, che Azione di Carlo Calenda che non superano lo sbarramento (2,15% per Stati Uniti d’Europa e 1,47% per Azione). Niente da fare neanche per la federazione ‘Libertà’ messa in piedi dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca: nella circoscrizione Isole porta a casa il 5,96% ma non supera lo sbarramento a livello nazionale (1,22%).

© Riproduzione riservata