Europee, Cateno De Luca chiude a Caltagirone il 7 giugno: omaggio a Don Sturzo

Venerdì 7 giugno si terrà il comizio conclusivo di questa intensa campagna elettorale per le elezioni europee. Il leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà, Cateno De Luca, ha scelto di chiudere la sua campagna a Caltagirone, patria di Don Luigi Sturzo, figura storica e ispiratore del civismo.

L’appuntamento è fissato per le 21:30 in Piazza del Municipio.

In questa occasione, De Luca renderà omaggio a Don Luigi Sturzo, un simbolo di integrità e impegno civile, ricordando come la sua eredità morale e politica continui a ispirare il movimento di Sud chiama Nord.

Omaggio a Don Luigi Sturzo

“Don Sturzo rappresenta per noi un modello di impegno civico e di amministrazione al servizio del bene comune,” ha dichiarato De Luca. “La sua visione della Sicilia libera dai vincoli della politica partitica e orientata al servizio dei cittadini è ancora oggi un faro per il nostro movimento.”

Durante il comizio, De Luca ripercorrerà le tappe più significative di questa campagna elettorale, evidenziando i punti salienti del progetto politico di Libertà per le elezioni europee.

“Abbiamo attraversato l’Italia e la Sicilia per portare il nostro messaggio di libertà e di rinnovamento,” ha aggiunto De Luca. “Siamo qui per affermare che è possibile un’amministrazione pubblica trasparente, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Vogliamo arrestare questa Europa liberticida e scardinare questo sistema che ha messo in ginocchio l’Italia. “

Il comizio a Caltagirone non è solo un tributo a Don Luigi Sturzo, ma anche un richiamo ai valori di autonomia e di buona amministrazione che sono al centro del programma elettorale di De Luca.

Al comizio saranno presenti tutti i candidati del collegio Isole.

“L’8 e il 9 giugno, chiediamo ai cittadini di votare per la Libertà, di dare fiducia all’unico progetto nato in Sicilia. Il vostro voto per la libertà significa anche dare forza e continuità al progetto De Luca Sindaco di Sicilia,” ha concluso De Luca.

