Esordio in serie A per il cestista Mattia Ceccato. Stasera in campo contro i campioni del Cantù

Esordio in serie A per il giovane cestista comisano Mattia Ceccato. Mattia, 18 anni, è uno dei giovani più promettenti della pallacanestro italiana. Dopo un anno a Bologna, da due anni e mezzo fa parte del settore giovanile dell’Olimpia Milano.

Domenica scorsa ha esordito in serie A nella partita contro la Virtus Bologna. L’allenatore gli aveva detto di farsi trovare pronto e già nel primo quarto lo ha invitato ad alzarsi dalla panchina e Mattia è entrato per la prima volta in campo. La consegna era di marcare il play della squadra avversaria, Alessandro Paiola. Compito espletato alla perfezione perché Mattia, che ha giocato da “guardia”, ha tallonato benissimo il forte play meneghino, titolare anche nella nazionale italiana. Ottima prestazione per il giovanissimo comisano che, per una fortunata coincidenza, ha avuto la gioia di fare il suo esordio sotto lo sguardo di papà Davide (ex cestista e oggi allenatore di basket) e della mamma Laura Inghilterra, forte pallavolista dell’Ardens Comiso negli anni 90.

Mattia ha superato egregiamente la prova dell’esordio. Questa sera sarà sul parquet anche contro il Cantù, squadra campione in carica.

Mattia Ceccato è uno dei giovani più promettenti del basket iatlia. Alto 1,96, gioca indifferentemente nel ruolo di play e di guardia. Bravissimo in difesa, giova moltissimo al servizio della squadra, con grande duttilità tattica.

Ha conquistato due scudetti Under 19, ha vinto la Next Gen Cup. Era uno dei titolari della squadra nazionale Under 16 che nel 2023 hanno giocato la finale europea Under 16 e nel 2024, con la stessa squadra, ha disputato la finale Mondiale, concluse entrambe con un secondo posto.

Quest’anno a fine maggio lo attendono i campionati europei under 19 che si disputeranno in Serbia. Mattia, in quel periodo, concluderà gli studi con il diploma di maturità dell’Istituto per Geometri di Milano. Poi – se sarà convocato – potrà disputare i campionati europei.

