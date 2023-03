Escursioni domenicali a Ragusa e Modica: c’è solo da scegliere

Conoscere il territorio ibleo. Le domeniche, fra scoperte e passeggiate salutari nelle campagne del Ragusano, fra svaghi e reunion di amici. Con il clima favorevole di questi mesi iniziano le “uscite” fuori città apprezzate da tante famiglie e da single. Il territorio ibleo ha un patrimonio ricco, pieno di antiche testimonianze e di spazi naturalistici di grande attrazione. Domenica 12 marzo due proposte portano a Ragusa nella Cava dei Servi ed a Modica nell’anello collinare della città, nelle sue parti meno conosciute.

Cava dei Servi a Ragusa

La visita a Cava dei Servi, di livello medio-facile, proposta Sharing Sicily per domenica 12 marzo é un soft trekking che porterà alla scoperta del canyon passeggiando a mezza costa con l’occhio che dall’alto permette di ammirare numerosi punti panoramici della vallata. L´esplorazione del canyon continua a fondo valle alla scoperta della variegata vegetazione ripariale, composta da alberi ed aarbusti, lungo il suggestivo sentiero fino al fiume che porta alla formazione di un lago con diverse piccole cascate. A Cava dei Servi si ammirano scenari da favola incastonati nella roccia carsica che anticamente é stata utilizzata per realizzare una necropoli e successivamente riadattata ad antiche abitazioni rupestri di origine araba. Il percorso non presenta particolari difficoltà: solo alcuni leggeri dislivelli di circa 100 metri. Il percorso è lungo circa 6 chilometri. Partire attrezzati con abbigliamento a strati, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua e telo per stendersi. Punto di partenza bar San Giovanni alle ore 10.

Urban-trek tra i colli di Modica

Vicoli e viuzze, scorci e panorami, storie e leggende, natura e giardini sospesi, grotte e pietre, scalini e scaloni, salite e discese è questa la proposta del gruppo escursionistico ibleo “Keràtion”, con sede a Modica, in una sorta di percorso ad anello alla scoperta della città della contea, tra sentieri insoliti e panorami unici. Il percorso, di livello medio-facile, si snoda su un tratto di 8 chilometri e dislivelli collinari con salite e discese. Sarà possibile ammirare, assieme a guide ambientali certificate AIGAE, inusuali sentieri, attraversare strade e vicoli storici, visitare grotte e latomie oltre i punti panoramici della città fra antiche chiese, giardini pensili e piccole oasi naturali. Equipaggiamento: scarpe da trekking o di ginnastica, abbigliamento consono alla stagione, acqua e pranzo a sacco anche da condividere, sotto il segno della convivialità e dello stare insieme. Appuntamento domenica 12 marzo alle ore 9.30 nel parcheggio di viale Medaglie D’oro a Modica.