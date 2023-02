Esclusiva di Giletti: i messaggi in chat e l’amica del boss Matteo Messina Denaro. L’appello: “Collabori”. VIDEO

Massimo Giletti fa un nuovo scoop in esclusiva durante la sua trasmissione televisiva “Non è l’arena”, grazie alla presenza in videocollegamento di un’amica del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato dopo decenni di latitanza.

L’amica del boss, il cui nome non è stato reso noto per motivi di sicurezza, è apparsa in diretta durante la trasmissione di Giletti e ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua relazione con Messina Denaro e dei suoi ultimi contatti con lui.

I messaggi in chat

In particolare, GIletti ha mostrato dei messaggi inviati dal boss mafioso poco prima della sua cattura, che hanno suscitato grande interesse tra il pubblico e la stampa italiana.

Il messaggio più significativo è stato quello in cui Messina Denaro ha parlato della sua salute, riferendo di aver perso 4 kg a causa del Covid.

L’arresto di Matteo Messina Denaro ha rappresentato un importante successo per le forze dell’ordine italiane, che lo cercavano da decenni per le sue attività criminali legate alla mafia siciliana.

Il boss era stato latitante per oltre 20 anni e la sua cattura è stata possibile grazie a un’operazione congiunta.

L’amica del boss “mi sento tradita”

Durante la trasmissione, l’amica di Matteo Messina Denaro ha rivelato di essersi sentita tradita dal boss mafioso, a cui aveva offerto cura e supporto nei mesi precedenti la sua cattura. La donna ha dichiarato di essere molto legata a Messina Denaro, e di sentirne la mancanza in modo profondo.

Inoltre, la donna ha lanciato un appello al boss ora in carcere, invitandolo a parlare e a collaborare con la giustizia. Ha esortato Messina Denaro a fare del bene in quest’ultima parte della sua vita, cercando di riscattarsi dalle sue azioni passate e contribuendo a combattere la criminalità organizzata.

Il caso di Denise Pipitone

In particolare, l’amica ha fatto riferimento alla vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, sulla cui sorte Messina Denaro potrebbe avere informazioni rilevanti.

Il ruolo svolto da Massimo Giletti nella trasmissione di questi messaggi e dell’appello all’ex latitante è stato molto importante, dimostrando ancora una volta la capacità del giornalista di cogliere l’essenza delle notizie e di far emergere informazioni di grande interesse pubblico.

Video tratti da la7.it