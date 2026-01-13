L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al […]
Escluse dal dibattito sulla sanità in città: a Scicli le opposizioni insorgono
13 Gen 2026 11:58
Quella lunga lettera che nei giorni scorsi dopo un dibattito interno ai partiti di maggioranza, il sindaco Mario Marino ha inviato al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ed al direttore generale dell’Asp di Ragusa Pino Drago lamentando disfunzioni all’ospedale Busacca ed alla postazione del 118 avrebbe dovuto essere condivisa e firmata da tutte le forze politiche della città. Duro attacco di Start, Partito Democratico, Italia Viva, Scicli Bene in Comune, la lista “Vindigni Sindaco” e Cittadini per Scicli che si sono sentite “estromesse” da un percorso che avrebbe dovuto essere condiviso. “Da tempo segnaliamo la gravissima situazione sanitaria della provincia di Ragusa chiedendo con insistenza al Sindaco di rappresentare con maggiore forza e continuità tali criticità nei tavoli istituzionali competenti – sottolineano in una nota le sigle politiche – il contenuto della lettera, pur affrontando un tema reale e drammatico, finisce invece per confermare l’inefficacia e l’indifferenza con cui, fino ad oggi, il grido di allarme sulla sanità locale è stato portato avanti non producendo alcun risultato concreto sul piano della tutela dei servizi essenziali. Oggi torniamo a ribadire la nostra disponibilità a un confronto serio, trasparente e unitario”.
© Riproduzione riservata