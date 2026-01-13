Escluse dal dibattito sulla sanità in città: a Scicli le opposizioni insorgono

Quella lunga lettera che nei giorni scorsi dopo un dibattito interno ai partiti di maggioranza, il sindaco Mario Marino ha inviato al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessore regionale alla salute Daniela Faraoni ed al direttore generale dell’Asp di Ragusa Pino Drago lamentando disfunzioni all’ospedale Busacca ed alla postazione del 118 avrebbe dovuto essere condivisa e firmata da tutte le forze politiche della città. Duro attacco di Start, Partito Democratico, Italia Viva, Scicli Bene in Comune, la lista “Vindigni Sindaco” e Cittadini per Scicli che si sono sentite “estromesse” da un percorso che avrebbe dovuto essere condiviso. “Da tempo segnaliamo la gravissima situazione sanitaria della provincia di Ragusa chiedendo con insistenza al Sindaco di rappresentare con maggiore forza e continuità tali criticità nei tavoli istituzionali competenti – sottolineano in una nota le sigle politiche – il contenuto della lettera, pur affrontando un tema reale e drammatico, finisce invece per confermare l’inefficacia e l’indifferenza con cui, fino ad oggi, il grido di allarme sulla sanità locale è stato portato avanti non producendo alcun risultato concreto sul piano della tutela dei servizi essenziali. Oggi torniamo a ribadire la nostra disponibilità a un confronto serio, trasparente e unitario”.

