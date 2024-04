Esami guida 2023, più promossi a Ragusa

I dati relativi agli esami di teoria e guida per il conseguimento della patente di guida offrono interessanti spunti di riflessione sulla situazione a livello nazionale. La provincia di Ragusa emerge come quella con il minor numero di bocciati all’esame di teoria e guida, seguita da Messina e Taranto, mentre Savona è quella con la percentuale più alta di non idonei, seguita da Cagliari e Ravenna.

In particolare, Enna si distingue per il record nazionale di promossi all’esame di guida, con solo lo 0,39% di candidati non idonei, seguita da Napoli e Salerno. Tuttavia, la Sardegna risulta essere la regione con la percentuale più elevata di bocciati, seguita da Trentino-Alto Adige e Liguria.

RISULTATI MIGLIORI PER IL SUD ITALIA

Le regioni meridionali, come Sicilia, Puglia, Campania e Calabria, presentano risultati migliori rispetto al resto del Paese, con una percentuale di bocciati inferiore alla media nazionale. Interessante notare che le donne risultano essere più performanti degli uomini nei test di teoria, con solo lo 0,52% di respinti, mentre tra gli uomini la percentuale di non idonei è del 39,41%.

© Riproduzione riservata