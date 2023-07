Episodi di violenza contro la polizia a Comiso: due arresti

Sono stati arrestati dalla polizia di Comiso due persone accusate in flagranza di reato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il primo episodio si è verificato durante un posto di controllo a tarda notte. I poliziotti hanno intimato l’alt ad un’auto con due uomini. Il conducente prima ha accostato e poi ha tentato di scappare tra le vie della città, ma l’auto è stata bloccata. I due si sono dimostrati subito insofferenti e hanno iniziato a inveire contro i poliziotti. In commissariato ,il primo tentava di procurarsi lesioni e poi ha cercato di divincolarsi strattonando con violenza gli agenti, fino a colpirne uno con un calcio. La Procura della Repubblica di Ragusa ne ha disposto l’immediata carcerazione. Gli agenti feriti sono stati medicati all’ospedale di Vittoria.

E’ stato convalidato l’arresto per direttissima e sottoposto all’obbligo di firma giornaliero in Questura.

ANCORA UN ALTRO EPISODIO DI VIOLENZA

In occasione di un altro posto di controllo è stato fermato un uomo a bordo del suo motociclo con la moglie, entrambi privi del casco. Il conducente risultava non aver mai conseguito la patente di guida e il mezzo non era assicurato.

L’uomo aggrediva un poliziotto spingendolo contro un albero, procurandogli delle lesioni.

Il 38enne, conosciuto per la sua indole aggressiva, è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e portato ai domiciliari. Nell’udienza di convalida il Giudice ha riconosciuto la legittimità dell’arresto ed ha disposto per l’uomo la scarcerazione in attesa di giudizio.