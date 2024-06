Eolico, Edison investe nell’offshore nel Canale di Malta. L’approdo sarà vicino alla spiaggia di Raganzino a Pozzallo

Edison ha annunciato un significativo investimento per la realizzazione di una centrale eolica galleggiante nel Canale di Malta, al largo di Ragusa. Questo progetto rappresenta una soluzione innovativa per sfruttare l’energia eolica, spostando le turbine offshore per evitare l’opposizione dei comitati nimby (Not In My Back Yard), che si oppongono spesso alla costruzione di impianti eolici sulla terraferma a causa dell’impatto visivo e ambientale sui paesaggi storici italiani.

Dettagli del progetto

Edison ha firmato un accordo con Blunova (del gruppo pescarese Carlo Maresca spa) per acquisire una partecipazione del 50% nella società Wind Energy Pozzallo, che sviluppa il progetto eolico offshore.

Il progetto prevede l’installazione di 65 torri eoliche galleggianti, ognuna con una potenza di 15 megawatt, per un totale di 975 megawatt.

Le turbine saranno ancorate a una profondità compresa tra 100 e 150 metri, situate a una distanza di 25-38 chilometri dalla costa siciliana, a est della piattaforma petrolifera Vega.

Le pale delle turbine avranno un diametro complessivo di 236 metri.

L’elettricità generata sarà trasportata a terra tramite un elettrodotto sottomarino di alta tensione fino a Pozzallo con l’approdo vicino alla diga del porto vicino alla spiaggia Raganzino.

Il progetto è in attesa dell’approvazione definitiva dal Ministero dell’Ambiente e la costruzione potrebbe richiedere circa tre anni.

Benefici e impatti

L’energia eolica offshore è considerata più efficiente grazie ai venti costanti e prevedibili del mare. Studi indicano che la vita marina prospera intorno alle turbine eoliche, simile a quanto avviene nelle piattaforme petrolifere, poiché forniscono rifugio dalle attività di pesca intensiva. Il progetto supporta la transizione energetica verso fonti rinnovabili e riduce la dipendenza dalle energie fossili.

