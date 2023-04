Enzo Iacchetti a Modica: al teatro Garibaldi il celebre condutore di “Striscia la Notizia”

Saranno i fantastici Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, protagonisti della brillante commedia “Bloccati dalla neve”, a chiudere questa intensa stagione di prosa al Teatro Garibaldi di Modica martedì 2 e mercoledì 3 maggio alle ore 21.00. Uno spettacolo molto divertente che analizza la convivenza tra le persone in situazioni particolari, in condizione di coabitazione forzata, al limite delle necessità, e che richiama gli eventi recenti della nostra storia. Il testo infatti è stato scritto durante il lockdown del 2020 da Peter Quilter, autore delle commedie di successo “Glorious!” e “End of the Rainbow”.

In “Bloccati dalla neve” due personaggi molto diversi tra loro, per carattere e per modo di concepire il mondo e la vita, si ritrovano costretti a vivere insieme. Patrick, interpretato da Enzo Iacchetti, è un uomo di mezza età che ama stare da solo e vive solitario in un cottage di campagna. Lui, che negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia, verrà travolto dall’esuberante Judith, interpretata da una meravigliosa Vittoria Belvedere, che bussa alla sua porta per chiedere pane e uova, e si ritroverà lì bloccata a causa di una violenta tempesta di neve. Situazioni paradossali, circostanze al limite, litigi continui e tante risate. I due mattatori, Vittoria Belvedere ed Enzo Iacchetti, che sul palco non potrebbero essere più diversi, tanto esplosiva e desiderosa di contatto lei, quanto asociale e geloso dei suoi spazi lui, in uno scambio/scontro di battute fitto e serrato, saranno costretti a convivere e condividere, ventiquattro ore su ventiquattro, spazi, tempo e necessità.

Una condizione estrema che metterà a dura prova i caratteri forti dei personaggi e che, se pur scritta durante la quarantena forzata del 2020, non parla di pandemia, ma estremizza gli esiti di una situazione “eccezionale”, nella quale una donna, infreddolita e tutta ricoperta di neve, bussa alla porta di un uomo che vive in un villaggio vicino per chiedere dei viveri, e lui, anche se indispettito, la accontenta sperando che vada via presto. Ma le condizioni meteorologiche peggiorano e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Battibecchi e situazioni esilaranti, imprevisti, contrasti e tante risate, e chissà se, dopo tutto ciò che avranno condiviso, Patrick e Judith diventeranno amici? “Chiude con un appuntamento molto divertente questa “stagione per gioire” di prosa al Teatro Garibaldi – commenta il soprintendente Tonino Cannata – con due grandi nomi dello spettacolo e con un’opera che sicuramente richiamerà alla mente del pubblico alcuni eventi recenti. Ringrazio come sempre gli affezionati spettatori che ci seguono e stiamo lavorando ad una stagione estiva imperdibile, ricca di sorprese”. Lo spettacolo “Bloccati dalla neve” di Peter Quilter, regia di Enrico Maria Lamanna, traduzione e adattamento a cura di Enrico Maria Lamanna e Marioletta Bideri, sarà in scena al Teatro Garibaldi il 2 e 3 maggio alle ore 21.00.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet http://www.fondazioneteatrogaribaldi.it/ o telefonare al 0932/946991.