Entro un anno il campo sportivo rimesso a nuovo. Consegnati i lavori al “Pietro Scollo” della Caitina. (Interviste Video)

Consegnati i lavori questa mattina alla presenza del sindaco Maria Monisteri e dell’assessore ai lavori pubblici Antonio Drago, al “Pietro Scollo di Modica. A realizzarli sarà la ditta “Domus Aurea” di Agrigento. che si occuperà degli interventi per e rendere migliore e più funzionale lo stadio.

I lavori che verranno effettuati

Manto erboso in sintetico di ultima generazione, nuovi spogliatoi, sala stampa attrezzata, uffici di segreteria per tutte le società che fruiranno della struttura e pannelli fotovoltaici per un corretto efficientamento energetico sono i lavori che andranno ad essere realizzati.

La dichiarazione dell’Assessore Antonio Drago

“I lavori consegnati oggi, provengono da finanziamenti del cluster 1 del PNRR. La ditta, hanno l’obbligo di consegna nei 365 giorni previsti dal contratto – spiega l’assessore, Antonio Drago – Lavori, peraltro, diretti dall’architetto Filippo Fanelli, esperto di fama nazionale per l’impiantistica sportiva e garanzia di buona riuscita degli interventi. Nelle prossime settimane, consegneremo sempre al Pietro Scollo, i

lavori per il rifacimento della pista di atletica leggera e la costruzione delle pedane del salto in lungo e salto in alto. Durante l’estate, non abbiamo lesinato alcun tipo di sforzo, lavorando costantemente tutti i giorni. Consegnare questi lavori era un obiettivo che ci eravamo prefissati per settembre e lo abbiamo raggiunto”.

“E’ un percorso che abbiamo cominciato con la precedente amministrazione, guidata da Ignazio Abbate – afferma il sindaco Monisteri – oggi abbiamo dato il calcio d’inizio per la costruzione di una struttura sportiva che riavrà lustro e efficienza. Quello al Pietro Scollo, è solo il primo di una serie di interventi sull’impiantistica sportiva della nostra città. In agenda anche i lavori al PalaScherma ed alla piscina comunale. Modica, è unico comune in Italia, ad avere ottenuto finanziamenti dai cluster 1, 2 e 3 del PNRR.”

Entro 365 giorni la consegna dei lavori secondo quanto previsto dal contratto.