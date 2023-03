Entra in casa di un’anziana, l’aggredisce e le ruba i gioielli. E’ successo a Pedalino

Si introduce a casa di un’anziana donna per derubarla ma alla fine è stato scoperto. E’ successo a Pedalino, frazione di Comiso: è stato arrestato dalla polizia un ragazzo di 21 anni, residente a Comiso, accusato del reato di rapina aggravata ai danni di un’anziana donna.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, approfittando del fatto che l’anziana avesse dimenticato la porta di casa socchiusa, si è introdotto all’interno dell’abitazione cogliendola di sorpresa, aggredendola e derubandola di diversi gioielli che la donna custodiva in casa.

IL GIOVANE ADESSO E’ IN CARCERE





L’uomo è stato immediatamente rintracciato e bloccato con addosso ancora la refurtiva.

La vittima, ancora sotto shock per quanto accaduro, è stata soccorsa dagli Agenti e trasportata al Guzzardi: ha riportato lesioni al volto e alle braccia.

E’ stato arrestato per il reato di rapina aggravata e portato in carcere a Ragusa.