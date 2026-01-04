Una donazione all’Avis in ricordo di Pasquale Puglisi. La moglie e i figli dell’ex sindaco di Comiso che guidò la città negli anni dal 1994 al 1998 hanno destinato alla sezione Avis una somma per l’acquisto di alcune attrezzature. Nel pomeriggio di ieri nella sede dell’associazione la vedova Nunziata Pulichino Puglisi, i figli Giovanni e […]
Enrico Maltese pittore e fotografo a Modica tra Ottocento e Novecento
04 Gen 2026 12:11
Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso il Museo ibleo delle arti e tradizioni popolari “S. A. Guastella” di Palazzo dei Mercedari a Modica, si presenta ufficialmente la mostra “Enrico Maltese pittore e fotografo a Modica tra Ottocento e Novecento”, a cura di Tendenze APS.
La mostra, già visitabile dal 30 dicembre 2025, raccoglie dipinti e fotografie dell’artista modicano (1862-1920), provenienti da collezioni private.
Il percorso espositivo, in coerenza alla missione della sede ospitante, riflette sulla ricerca etnografica dell’artista, proponendo vedute cittadine – documenti pressoché unici della Modica a cavallo tra i due secoli – e ritratti fotografici e pittorici di popolani e contadini.
Ne risulta una lettura inedita di una personalità centrale nella cultura siciliana per i suoi rapporti con Pietro Floridia e Serafino Amabile Guastella, ma anche, più in generale, nel panorama dell’arte italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento. Come scrive Andrea Guastella, i soggetti di Maltese (vedute cittadine, villani a lavoro, santi) “non cadono mai nel tranello di una retorica melensa e strappalacrime. Piuttosto, giudicati col metro del verismo, corrono il rischio opposto, vale a dire la monumentalizzazione, che è essa stessa una forma di astrazione, della realtà effigiata”.
In contemporanea alla mostra, gli alunni del Liceo Artistico G. Galilei T. Campailla di Modica esporranno a partire dal 10 gennaio presso Palazzo dei Mercedari una serie di lavori ispirati all’opera di Enrico Maltese.
Gli scatti e i dipinti noti di Enrico Maltese sono pochi. In rete è possibile rintracciarne una ventina, tra riproduzioni pubblicate in articoli dedicati all’artista e foto di lavori andati all’asta. Su queste opere fantasma si sono concentrati, con la guida dei rispettivi docenti di Pittura e di Grafica, di Moda e di Scultura, gli studenti del Liceo, donando ad essi una seconda occasione. Non hanno realizzato delle copie conformi; l’arte di Enrico Maltese è stata piuttosto l’occasione di creare dei d’après, vale a dire reinterpretazioni condotte sulla falsariga dei lavori di partenza, ma in uno stile autonomo, o addirittura opere diverse, dove il riferimento a Maltese è semplicemente lo spunto per una creazione originale.
Paradossalmente, ma non troppo, Enrico Maltese è più vivo oggi di quanto non lo sia mai stato.
La mostra, a cura di Tendenze Aps, è stata realizzata con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il patrocinio del Comune di Modica.
DOVE
Palazzo dei Mercedari, Via Mercè, 6 – Modica (RG)
QUANDO
Dal 30 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026
Presentazione sabato 10 gennaio 2026, ore 17.30.
ORARI DI APERTURA
Tutti i giorni, 09.00-13.00 / 15.00-19.00; Ingresso libero.
[image: image.png]
