Enrico Maltese pittore e fotografo a Modica tra Ottocento e Novecento

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso il Museo ibleo delle arti e tradizioni popolari “S. A. Guastella” di Palazzo dei Mercedari a Modica, si presenta ufficialmente la mostra “Enrico Maltese pittore e fotografo a Modica tra Ottocento e Novecento”, a cura di Tendenze APS.

La mostra, già visitabile dal 30 dicembre 2025, raccoglie dipinti e fotografie dell’artista modicano (1862-1920), provenienti da collezioni private.

Il percorso espositivo, in coerenza alla missione della sede ospitante, riflette sulla ricerca etnografica dell’artista, proponendo vedute cittadine – documenti pressoché unici della Modica a cavallo tra i due secoli – e ritratti fotografici e pittorici di popolani e contadini.

Ne risulta una lettura inedita di una personalità centrale nella cultura siciliana per i suoi rapporti con Pietro Floridia e Serafino Amabile Guastella, ma anche, più in generale, nel panorama dell’arte italiana a cavallo tra Ottocento e Novecento. Come scrive Andrea Guastella, i soggetti di Maltese (vedute cittadine, villani a lavoro, santi) “non cadono mai nel tranello di una retorica melensa e strappalacrime. Piuttosto, giudicati col metro del verismo, corrono il rischio opposto, vale a dire la monumentalizzazione, che è essa stessa una forma di astrazione, della realtà effigiata”.

In contemporanea alla mostra, gli alunni del Liceo Artistico G. Galilei T. Campailla di Modica esporranno a partire dal 10 gennaio presso Palazzo dei Mercedari una serie di lavori ispirati all’opera di Enrico Maltese.

Gli scatti e i dipinti noti di Enrico Maltese sono pochi. In rete è possibile rintracciarne una ventina, tra riproduzioni pubblicate in articoli dedicati all’artista e foto di lavori andati all’asta. Su queste opere fantasma si sono concentrati, con la guida dei rispettivi docenti di Pittura e di Grafica, di Moda e di Scultura, gli studenti del Liceo, donando ad essi una seconda occasione. Non hanno realizzato delle copie conformi; l’arte di Enrico Maltese è stata piuttosto l’occasione di creare dei d’après, vale a dire reinterpretazioni condotte sulla falsariga dei lavori di partenza, ma in uno stile autonomo, o addirittura opere diverse, dove il riferimento a Maltese è semplicemente lo spunto per una creazione originale.

Paradossalmente, ma non troppo, Enrico Maltese è più vivo oggi di quanto non lo sia mai stato.

La mostra, a cura di Tendenze Aps, è stata realizzata con il contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e il patrocinio del Comune di Modica.

DOVE

Palazzo dei Mercedari, Via Mercè, 6 – Modica (RG)

QUANDO

Dal 30 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026

Presentazione sabato 10 gennaio 2026, ore 17.30.

ORARI DI APERTURA

Tutti i giorni, 09.00-13.00 / 15.00-19.00; Ingresso libero.

[image: image.png]



