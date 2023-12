Ennesima rissa davanti ad un h24 a Chiaramonte

Ennesima rissa davanti all’h24 ubicato in piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. Tre cittadini stranieri, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 22.30 di ieri sera, hanno iniziato una rissa finita a colpi di bottiglia ai danni di uno di loro. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chiarmonte e una pattuglia dei carabinieri: il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso del Giovanni Paolo II ma per fortuna non è in pericolo di vita. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli altri partecipanti alla rissa si erano già dileguati e tutt’ora sono in corso le indagini per rintracciarli. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

IL SINDACO MARIO CUTELLO: “EMANERO’ UN’ORDINANZA”

E’ la terza rissa, nel giro di pochi mesi, che si verifica all’interno dell’h24 di Chiaramonte. Una situazione insostenibile per residenti e per chiunque passi da quelle parti in orari serali. Il sindaco della città, Mario Cutello, ha dichiarato di voler emanare un’ordinanza di chiusura parziale dell’h24, quantomeno nelle ore notturne: “Se io avessi il controllo del territorio per tutto il giorno e anche durante le ore serali, non sarei costretto a emanare un’ordinanza di chiusura parziale di un punto vendita. Purtroppo, mi vedo costretto ad agire in questo modo, perchè in primis va tutelato il benessere di tutti i cittadini”.