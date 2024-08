Eni ha avviato la produzione di gas dal Canale di Sicilia dal giacimento Argo Cassiopea

ENI ha avviato la produzione di gas dal giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, considerato il più importante progetto di sviluppo a gas sul territorio italiano. Questo gas, estratto da uno dei quattro pozzi sottomarini perforati nei mesi scorsi, viene trasportato attraverso una linea sottomarina di 60 km fino all’impianto di trattamento di Gela, dove viene preparato per essere immesso nella rete nazionale.

Il progetto

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha sottolineato l’importanza di questa operazione, definendola un passaggio cruciale per rafforzare la sicurezza e l’indipendenza energetica dell’Italia. Ha evidenziato come la possibilità di contare su forniture energetiche stabili e sicure sia ormai un imperativo non più procrastinabile, soprattutto in un contesto globale che richiede maggiore autonomia energetica.

Il progetto Argo Cassiopea non solo contribuisce significativamente al soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, ma rappresenta anche un passo avanti verso una maggiore resilienza e sicurezza energetica per il paese.

© Riproduzione riservata