Energia: Ragusa premiata per l’efficienza negli impianti sportivi

Ragusa torna protagonista a livello nazionale nel campo della sostenibilità. Alla 42ª assemblea annuale dell’ANCI, in corso a Bologna Fiere, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha assegnato alla città un prestigioso riconoscimento per l’efficienza e l’innovazione negli impianti sportivi pubblici, nell’ambito del premio “Vivi – Territorio vivibile”, dedicato ai Comuni virtuosi d’Italia.

Un risultato che conferma il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale verso una gestione sempre più sostenibile delle infrastrutture pubbliche e un uso intelligente delle risorse energetiche.

Il premio del GSE valorizza infatti quelle amministrazioni che hanno saputo interpretare la transizione energetica non come un mero obbligo normativo, ma come un’opportunità di crescita, innovazione e qualità della vita per i cittadini.

Secondo l’amministratore delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante, l’iniziativa nasce per “mettere in luce i risultati di quelle amministrazioni che hanno trasformato la sostenibilità in un motore di sviluppo locale”. Ragusa si è distinta tra le città italiane per gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi, che hanno migliorato l’efficienza energetica e ridotto i consumi, rendendo le strutture più moderne, funzionali e rispettose dell’ambiente.

Il riconoscimento rientra in una rosa di premi assegnati in tre diverse categorie: impianti sportivi, programmazione ed edilizia. Accanto a Ragusa – premiata per la programmazione – figurano comuni come Roncadelle (Lombardia), Marcon (Veneto) e Jesi (Marche) per gli impianti sportivi, Pordenone e San Benigno Canavese per la pianificazione territoriale, Livorno, Girifalco e Città Sant’Angelo per l’efficienza edilizia.

Attraverso il supporto tecnico e operativo del GSE, oltre seimila enti locali in Italia hanno già potuto accedere ai meccanismi di incentivazione nazionale, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione e risparmio energetico del patrimonio pubblico.

Il premio conferito a Ragusa rappresenta dunque un riconoscimento concreto del lavoro svolto in questi anni, in cui la sostenibilità è diventata parte integrante delle politiche locali. Un segnale importante che rafforza la posizione della città tra gli esempi virtuosi di amministrazione attenta all’innovazione e al benessere collettivo.

