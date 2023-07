Emergenza ondate di calore e blackout elettrici. Disagi a Modica e Ragusa. A Catania più quartieri per più giorni al buio

L’attuale ondata di calore sta mettendo alla prova le comunità di diverse città, tra cui Catania e Ragusa, con conseguenze sia per la salute pubblica che per l’erogazione dei servizi essenziali come l’energia elettrica. Mentre i cittadini affrontano il caldo intenso, le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.

Ondata di calore: precauzioni e consigli

In considerazione dell’attuale ondata di calore che perdura nei prossimi giorni, il Sindaco di Modica, Maria Monisteri ha lanciato un appello ai cittadini, soprattutto a quelli considerati a rischio, affinché prestino particolare attenzione e adottino misure di prevenzione per proteggere la propria salute. Le categorie più vulnerabili, tra cui gli anziani, i neonati e le persone che soffrono di patologie croniche, sono particolarmente esposte ai rischi legati alle alte temperature.

Tra i consigli forniti, c’è l’invito a evitare di uscire durante le ore più calde della giornata, generalmente comprese tra le 12 e le 18. È importante proteggersi all’interno delle abitazioni dal calore del sole, ad esempio utilizzando tende o persiane per ridurre l’irraggiamento. Nel caso di presenza di climatizzatori, si suggerisce di impostarli tra i 25 e i 27 gradi Celsius per garantire un ambiente fresco e confortevole. L’uso di ventilatori è consigliato, ma è importante evitarne la diretta esposizione al corpo.

L’assunzione adeguata di liquidi, come l’acqua e la frutta ricca di acqua, è fondamentale per prevenire la disidratazione. Allo stesso tempo, è consigliabile evitare bevande alcoliche e caffeina, poiché possono aumentare il rischio di disidratazione. Consumare pasti leggeri può aiutare a ridurre il carico di lavoro sul corpo durante le giornate calde.

Indossare abiti leggeri e di colore chiaro quando ci si trova all’aperto aiuta a riflettere i raggi solari e a ridurre il riscaldamento corporeo. Se si assiste o si è a contatto con persone malate o convalescenti, è importante fare attenzione affinché non siano troppo coperte, poiché il loro corpo potrebbe avere difficoltà a regolare la temperatura interna.

Blackout elettrici: una situazione di disagio

La situazione di emergenza si è ulteriormente complicata a causa di blackout elettrici registrati in diverse zone, sia a Catania che a Ragusa. Gli effetti delle alte temperature possono mettere a dura prova il sistema elettrico, portando a interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Questi disservizi rappresentano un grave disagio per la popolazione, soprattutto durante le ondate di calore quando il bisogno di refrigerazione e climatizzazione è elevato. Gli uffici della Protezione Civile sono al lavoro per mitigare gli impatti di tali blackout, assicurando il ripristino tempestivo dell’energia elettrica nelle zone colpite. foto di repertorio