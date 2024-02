Emergenza nei pronto soccorso della provincia, si cerca una soluzione: nuovi incarichi per 15 medici, 4 andranno in ostetricia e ginecologia

Nuovi incarichi di natura libero-professionali per medici da destinare ai pronto soccorso dei tre presidi ospedalieri della provincia. Questi medici avranno un impegno massimo di 38 ore a settimana. L’Asp di Ragusa cerca di dare una risposta ai problemi che riguardano soprattutto i pronto soccorso della provincia, in fase di emergenza per carenza di personale in rapporto al numero di utenti.

GLI INCARICHI

Tra i destinatari degli incarichi vi sono cinque medici con specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza o discipline equipollenti, e sei medici in formazione specialistica di tutte le discipline. Questi ultimi potranno essere impiegati principalmente nella gestione delle aree a bassa intensità per i cosiddetti “codici minori”. Gli interessati hanno risposto all’Avviso pubblico a sportello, pubblicato presso l’Azienda a gennaio, il quale rimarrà aperto per l’intero anno, consentendo candidature continuative, a condizione che vengano rispettati i requisiti richiesti.

Inoltre, sono stati conferiti altri 4 incarichi libero-professionale a medici specializzati in Ostetricia e Ginecologia, sia in quiescenza che non, che verranno impiegati presso i servizi ospedalieri e i consultori dell’ASP, con l’obiettivo primario di garantire prestazioni urgenza per i pazienti provenienti dal Pronto soccorso. Anche per questo tipo di incarichi, l’Avviso resta aperto fino al 31 dicembre 2024.

Sebbene tali azioni non siano risolutive, costituiscono un passo importante per affrontare la carenza di medici nelle specialità di Emergenza-urgenza e Ginecologia. Il Commissario, Giuseppe Drago, ha esortato altri medici a candidarsi.

