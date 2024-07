Emergenza idrica a Frigintini: a breve attivo il secondo pozzo

Frigintini, una frazione del comune di Modica, sta affrontando una grave crisi idrica, aggravata dalla siccità che affligge l’intera regione. La situazione è diventata insostenibile a causa del quasi prosciugamento del pozzo Catarrì, la cui erogazione è precipitata da 13 litri al secondo a soli 5 litri al secondo.

Per far fronte a questa emergenza, il presidente della II Commissione al Consiglio Comunale di Modica, Giammarco Covato, ha recentemente incontrato i vertici di Iblea Acque per discutere delle difficoltà riscontrate dai residenti nell’approvvigionamento idrico. Durante l’incontro, è stato confermato che il nuovo pozzo all’ingresso di Frigintini sarà reso operativo nei prossimi giorni. Questo intervento è fondamentale per compensare la ridotta capacità del pozzo principale e per evitare il continuo ricorso alle autobotti, una soluzione temporanea che ha causato notevoli disagi alla popolazione.

