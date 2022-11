Emaia e Fiera di San Martino: binomio di successo. VIDEO

Un binomio di successo che funziona sempre. Anche per questa edizione 2022 che durante tutta la settimana ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico. La Nuova Emaia riparte dalla sua tradizione e dalla sua esperienza con il ritorno anche dell’attesa Fiera di San Martino. Un modo per poter vivere anche un fine settimana assolutamente diverso e dedicato allo shopping, anticipando perfino i regali di Natale. Una formula che a Vittoria, alla cittadella fieristica Emaia, funziona e con l’impegno di tutti, a partire dal presidente di Vittoria Mercati, Carmelo DiQuattro, si sta lavorando per la piena riuscita dell’iniziativa. Si. prosegue dunque fino a questa domenica sera sia con la Campionaria, e i suoi tanti stand pieni di novità, e sia con la Fiera di San Martino. Un’occasione da non perdere anche per stare in famiglia o insieme agli amici.

