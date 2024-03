Elisa innamorata della Scale dei Turchi

Una visione, spero che presto venga attuato un piano di valorizzazione del territorio perché è un patrimonio meraviglioso”. A parlarne così sulla Scala dei Turchi di Realmonte è Elisa, la cantante friulana che ieri sera, primo settembre, si è esibita al teatro Valle dei Templi di Agrigento accompagnata dalla sua band, portando sul palco uno spettacolo carico di energia ma, al tempo stesso, un messaggio universale per il futuro: legandosi ai temi ambientali, rinnova la difesa dell’ambiente attraverso la gentilezza e l’impegno verso il prossimo. Il suo tour sta avendo una forte connotazione green, “una festa itinerante per la musica pensando al Pianeta”, lo ha definito la cantante. Elisa oggi si è concessa un po’ di relax, insieme al suo staff, nei luoghi maggiormente rappresentativi del territorio agrigentino. Ha pranzato al Lounge Beach Scala dei Turchi, è stata conquistata dal cibo del locale di Nino Sanfilippo e dalla marna bianca. La cantautrice triestina è stata anche in visita nella Valle dei Templi di Agrigento. Ieri sera, dopo il concerto, cena a “La Rotta” di San Leone.

