Elia Gaudioso: il modicano irriverente di 26 anni che fa satira sull’Italia. Uscito il suo ebook

Un nuovo progetto editoriale che nasce dalla satira e parla anche il linguaggio del territorio. Il 31 dicembre 2025 è uscito l’ebook “Volevo farlo cartaceo, ma si stanno finendo gli alberi”, scritto da Elia Gaudioso, autore satirico e copywriter originario di Modica.

Il libro raccoglie una selezione di brevi testi, battute e riflessioni ironiche scritte nel corso del 2025. Si tratta di una satira diretta e contemporanea, che prende di mira senza sconti la società moderna e i suoi paradossi: dalla politica al mondo del lavoro, dai media alla vita quotidiana, passando per abitudini collettive, contraddizioni sociali e piccoli grandi assurdi del nostro tempo. Il tono è leggero ma pungente, pensato per far sorridere e allo stesso tempo stimolare una lettura critica della realtà.

Elia Gaudioso ha 26 anni ed è attivo da tempo nel panorama della satira italiana online. Di giorno lavora come copywriter, mentre da anni affianca all’attività professionale quella di autore satirico, collaborando con alcune delle realtà più seguite del settore. Le sue battute e i suoi testi sono apparsi su Lercio, Prugna, Satiraptus, Kotiomkin e Soppressatira, piattaforme che contano centinaia di migliaia, in alcuni casi milioni, di follower. Solo su Lercio, uno dei siti satirici più noti in Italia, Gaudioso ha firmato oltre settanta pubblicazioni, portando spesso temi legati alla Sicilia e alla provincia di Ragusa all’interno di un contesto nazionale.

Negli anni, infatti, l’autore ha scelto più volte di trasformare vicende locali in spunti satirici capaci di parlare a un pubblico più ampio. Dalla sanità iblea alla questione dell’aeroporto di Comiso, fino ad altri temi caldi del territorio, le sue battute hanno trovato spazio su pagine satiriche seguitissime, contribuendo a dare visibilità a problematiche locali attraverso il filtro dell’ironia.

L’ebook nasce come progetto completamente indipendente ed è pensato come una lettura breve e accessibile, adatta a un pubblico trasversale. La scelta del formato digitale è coerente con lo spirito ironico del titolo e con l’idea di un prodotto agile, immediato, facilmente fruibile. Il libro è disponibile esclusivamente in formato digitale su Amazon.

La copertina e l’impaginazione sono state curate da Giulia Paolino, studentessa di interior design classe 2001, che ha lavorato sull’aspetto visivo del progetto contribuendo a definirne l’identità grafica.

Con questa pubblicazione, Elia Gaudioso aggiunge un nuovo tassello a un percorso costruito tra scrittura, satira e comunicazione, confermando l’intenzione di usare l’umorismo non solo come intrattenimento, ma anche come strumento di osservazione critica della realtà, partendo da Modica e dalla Sicilia per parlare a un pubblico molto più ampio.

L’ebook

La presentazione: “Una raccolta di battute di satira italiana e umorismo contemporaneo, firmate da Elia Gaudioso nel corso del 2025.

Un libro di umorismo e attualità: una critica mordace (ma sempre elegante) alla società moderna, ai suoi paradossi e alle sue meravigliose contraddizioni.

Un libro che non è né di destra né di sinistra. Diciamo che prova a posizionarsi al centro.

Al centro dell’attenzione mediatica, magari — così Elia potrebbe iniziare a risarcire i suoi genitori per avergli fatto credere che potesse trovare un lavoro vero.

Una lettura breve, ironica e intelligente su politica, lavoro, social network, media e vita quotidiana”.

