“Elfida”, il nuovo impianto eolico off-shore che nascerà tra il mare di Pozzallo e l’isola di Malta

Un altro impianto eolico per la produzione di energia da fonte rinnovabile. Tutti i dettagli sono contenuti nell’avviso pubblicato dalla Capitaneria di porto di Pozzallo, sul sito on-line Ordinanze-Avvisi, che dà trenta giorni di tempo per poter presentare eventuali osservazioni sul rilascio della concessione demaniale presentata dalla società “3 Greeen srl” con sede in Roma. Lo specchio di mare interessato è distante dalla costa pozzallese tra i 37 ed i 42 chilometri.

Il progetto

A questa distanza il progetto prevede l’installazione di 45 aerogeneratori posti su piattaforme galleggianti, di potenza nominale di 15 MW ciascuno per complessivi 670 MW. Il fondale dell’area interessata alla loro installazione, circoscritta al largo meridionale della Sicilia nel Canale di Malta con punto di approdo a terra sito ad ovest del comune di Pozzallo, ha una profondità fra gli 80 ed i 120 metri. L’energia prodotta, dal punto di raccolta all’interno del parco eolico, verrà trasportata attraverso un cavidotto marino all’area di approdo per poi essere indirizzata alla rete di trasmissione elettrica nazionale (RTN). La concessione demaniale, per le due porzioni di impianto quello off-shore in mare con le pale eoliche e quello on-shore con la stazione di arrivo a terra dell’energia prodotta dai 45 aerogeneratori, viene richiesta dalla società romana per un tempo di 40 anni.

© Riproduzione riservata