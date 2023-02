Elezioni: Riccardo Schininà candidato a sindaco, ma il fronte progressista non è ancora compatto

Ieri sera è stata annunciata la candidatura di Riccardo Schininà per le prossime elezioni comunali nel capoluogo ibleo. La notizia ha rilanciato il dibattito politico in città e ha fatto capire che la campagna elettorale sta prendendo il via. Sabato (la conferenza stampa in programma per questo venerdì è stata rimandata) alle ore 11, Schininà e i rappresentanti dei partiti e dei movimenti a sostegno della sua candidatura terranno una conferenza stampa.

Il fronte progessista non è ancora compatto

Il fronte progressista tuttavia non è ancora compatto. A supporto di Schininà ci sarebbero solo alcuni movimenti politici. Si parte ovviamente dalla sua GenerAzione, e poi ci sarebbero Partito Democratico, Territorio, Patto per Ragusa e +Europa. Loro sarebbero a sostegno dell’avvocato ragusano. Tuttavia, ci sono ancora incertezze riguardo l’appoggio di Movimento 5 Stelle e Articolo 1, che potrebbero puntare su un altro candidato. Da fonti vicine ai grillini apprendiamo che “è in atto al momento un confronto serrato ma leale e squisitamente politico all’interno del Movimento 5 Stelle ragusano sull’appoggiare o meno la figura di Riccardo Schininà. Capiamo benissimo i tempi stretti della politica che però in questo momento non coincidono con quello che è il democratico confronto interno. Al momento dunque non diciamo né sì né no alla figura di Schininà se prima tutti gli attivisti non si esprimeranno su questo”.

Il progetto politico del sindaco Peppe Cassì

Cresce il fronte politico a supporto del sindaco attuale Peppe Cassì. E’ ormai dato per certo l’accordo con Ragusa Prossima, ma ci sono ancora alcuni movimenti che starebbero per avvicinarsi. Inoltre, è in corso un’attività di aggregazione per la lista “Ragusa – Terra Madre” (questo il nome che circola in queste ore), riferibile ai consiglieri comunali del Gruppo Misto Giovanni Gurrieri e Maria Malfa.

L’appello di Sallemi per Centrodestra unito

Nel centrodestra, per ora, non ci sono novità. L’incontro con Insieme, inizialmente previsto per martedì, è stato rinviato e non è detto che verrà confermato.

Un appello all’unità del Centrodestra arriva da Fratelli d’Italia. Il senatore Salvo Sallemi ribadisce che serve “Un tavolo del centrodestra per un confronto programmatico”.

E’ un invito a un confronto quello che estende il senatore di Fratelli d’Italia – nonché coordinatore provinciale del partito – Salvo Sallemi agli esponenti di tutti i partiti e i movimenti che si riconoscono nel centrodestra. Invito volto a definire il quadro del centrodestra per le prossime elezioni amministrative che vedranno diversi Comuni iblei al voto, a partire dal capoluogo.

“Il Centrodestra, così come avviene a livello nazionale e regionale, è forte, coeso e compatto – dice Sallemi – e vuole e deve essere protagonista nelle città della provincia iblea che andranno al voto, dando prova di unità e buongoverno. Per questa ragione occorre un confronto, entro la settimana, per individuare le migliori proposte, in termini di candidature e idee programmatiche, da presentare in provincia”.

“Una provincia che può contare autorevolissimi esponenti quali il deputato Nino Minardo, che è anche segretario regionale della Lega, il capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia Giorgio Assenza, e il deputato della Nuova DC Ignazio Abbate. A loro, così come a tutti gli esponenti dei partiti, dei movimenti, delle associazioni che si riconoscono nel centrodestra, rivolgo un invito affinché ci si possa confrontare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali nel solco dell’unità e della condivisione”.

Le prospettive in via di definizione

In conclusione, il fronte progressista sembra ancora non essere compattato e ci sono ancora molte incertezze riguardo ai candidati e ai movimenti coinvolti. Tuttavia, con la candidatura di Riccardo Schininà e l’ufficializzazione di alcune liste, la situazione sembra essere in fase di chiarimento. Sarà interessante vedere come si evolverà la campagna elettorale nelle prossime settimane. foto di repertorio