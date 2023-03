Elezioni Comiso: la Democrazia Cristiana annuncia il quarto candidato sindaco

Anche la Democrazia Cristiana scende in campo a Comiso (in provincia di Ragusa) in vista delle prossime elezioni amministrative del maggio 2023 per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale della città. La Democrazia Cristiana dunque presenterà una propria lista di candidati al Consiglio comunale di Comiso, con il tradizionale simbolo e nome del partito dello Scudo Crociato e con un proprio nome di Candidato Sindaco. Questo l’accordo raggiunto all’interno della Democrazia Cristiana conivolgendo gli organismi direttivi del partito a livello nazionale.

La Dc annuncia il quarto candidato sindaco

Ci sarà dunque una quarta candidatura alla carica di Sindaco, oltre agli altri tre nomi che già circolano a tal proposito. L’annuncio del nome del candidato Sindaco della Democrazia Cristiana sarà reso pubblico nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata ad hoc. I Dirigenti Nazionali della Democrazia Cristiana Valerio Spadaro e Roberto Guccione hanno espresso la loro soddisfazione per l’accordo raggiunto a livello nazionale e sono fermamente convinti della possibilità do un nel netto cambiamento nella guida politico/amministrativa della città.

La lista

Il Segretario Elettorale nazionale della Democrazia Cristiana Dott. Endo Giarin ha espresso – a questo proposito – la sua viva soddisfazione per il lavoro che si sta producendo in quel di Comiso (in provincia di Rausa). Giarin ha voluto sottolineare in proposito che anche in altri centri della Sicilia la Democrazia Cristiana si sta preparando a scendere in campo in vista del prossimo turno di elezioni amministrative. All’interno della Democrazia Cristiana di Cosimo si sta lavorando intensamente anche in ordine agli obiettivi di carattere amministrativo e di programma che si intende proporre agli elettori.

Gli obiettivi programmatici

Soprattutto il ripristino e rilancio delle vecchie periferie e del centro storico al fine di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. Ci si propone anche di creare una cittadella Universitaria all’interno dell’ex Base Nato. Si vuole rilanciare l’aeroporto anche con investitori privati in modo di creare un indotto turistico e commerciale. Importante il Cargo. L’assistenza agli Anziani e disabili h.24, anche con l’utilizzo di apparecchiature innovative. Riapertura del pronto soccorso all’Ospedale di Comiso. << Sarà senz’altro una gran bella avventura – ha dichiarato Roberto Guccione – quella di riportare lo storico logo scudo crociato della Democrazia Cristiana. Avventura che vivremo con grande entusiasmo ! >>