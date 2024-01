Elettrodotto Malta-Marina di Ragusa, approvato dal governo maltese il secondo cavo

Il governo maltese ha approvato la realizzazione del secondo cavo elettrico sottomarino tra la Sicilia e Malta, come riportato dal Times of Malta. Il nuovo cavo, con una capacità di 200 megawatt e un costo stimato di 170 milioni di euro, sarà costruito parallelamente all’interconnettore esistente che collega Malta a Ragusa. Si prevede che il progetto sia completato entro il 2025.

COSA CAMBIERA’ CON IL NUOVO CAVO

Il ministro dell’Energia di Malta, Miriam Dalli, ha dichiarato che il nuovo cavo aumenterà la capacità e la flessibilità delle infrastrutture elettriche del paese, consentendo di soddisfare il futuro fabbisogno energetico e agevolando gli investimenti nelle energie rinnovabili. L’autorizzazione delle autorità maltesi include tutte le opere rilevanti fino alla linea mediana tra la costa di Maghtab a Malta e la costa di Ragusa.

Il progetto del secondo interconnettore è stato annunciato dal governo maltese due anni e mezzo fa, richiedendo poi le autorizzazioni necessarie dalle autorità italiane. Durante gli ultimi due anni, sono stati condotti studi e progettazioni per preparare il terreno per la realizzazione del nuovo interconnettore, che sarà posizionato a distanza di sicurezza da quello già operativo dal 2015. L’Autorità per l’ambiente e le risorse maltese ha riconosciuto che il progetto avrà un impatto su zone ecologiche protette in mare, ma ha affermato che non ci si aspetta che causi danni gravi.