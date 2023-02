Il Comune di Ragusa ha recentemente approvato due progetti importanti che riguardano la città. Il primo è l’aggiudicazione dei lavori per l’efficientamento e la rifunzionalizzazione del Polisportivo Aldo Campo, finanziato con fondi del Ministero della Cultura e PNRR. Il secondo progetto riguarda l’approvazione dell’aggiudicazione per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza di vie e piazze della città. Proprio in questi giorni sono stati realizzati i lavori di ripavimentazione su corso Italia.

Il dettagli dei lavori

L’assessore allo Sport, Eugenia Spata, ha dichiarato: “Alla manutenzione straordinaria da 200.000 € già messa in campo dall’Amministrazione comunale per prenderci cura del nostro Stadio, si aggiunge ora un ulteriore e atteso intervento. Sono stati infatti aggiudicati i lavori di efficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto per i quali abbiamo ottenuto un apposito finanziamento da 800.000€ nell’ambito del Pnrr”.

Le novità per strade e vie della città

Per quanto riguarda i lavori di riasfalto di alcune vie e per i lavori allo stadio parla anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, che ha spiegato che l’intervento prevede la manutenzione straordinaria della copertura e della struttura metallica della tribuna, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, il rifacimento di alcuni bagni, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, il potenziamento delle riserve idriche.

Inoltre, è prevista una nuova tranche di asfaltatura dal valore di 280.000 €, che si aggiunge ai 25 km di asfaltature già realizzate con un investimento di quasi 4 milioni di euro. L’ordine degli interventi sarà concordato con i tecnici, assegnando le priorità in base a criteri come volume di traffico e stato del manto.