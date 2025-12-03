Eduscopio: “Fermi” di Ragusa e “Curcio” di Ispica le migliori scuole

Lo Scientifico “Fermi” di Ragusa e il “Curcio” di Ispica sono saldi al primo posto di Eduscopio, l’annuale classifica della Fondazione Agnelli pubblicata oggi. Con un punteggio di 79.04, lo storico liceo è la migliore scuola della zona, punto di riferimento per chi dovrà intraprendere gli studi universitari. Il Professionale ispicese ha il punteggio più alto (77.27) tra le scuole che preparano i propri alunni a intraprendere l’attività lavorativa subito dopo il diploma.

Tra i licei Scientifici, al secondo posto si piazza il “Mazzini” di Vittoria (74,38), al terzo il “Galilei-Campailla” di Modica (72,12). Quest’ultimo istituto è il migliore tra i licei Classici della provincia (73,15) e precede il “Mazzini” di Vittoria (69.23) e il “Carducci” di Comiso (68.77).

Al “Vico-Umberto I-Gagliardi” di Ragusa la palma di migliore liceo delle Scienze Umane (67.66), al “Giovanni Verga” di Modica quello di liceo Linguistico (68.90). L’“Archimede” di Modica è primo tra sia tra gli istituti con indirizzo Tecnico-Economico (61.64) che Tecnico-Tecnologico (63.80).

Per quanto riguarda le scuole che preparano gli alunni al mondo del lavoro, il “Fabio Besta” di Ragusa è primo tra gli istituti Tecnici-Economici con un indice di occupazione dei diplomati di 62.79, il “Ferraris” di Ragusa in testa agli istituti con indirizzo Tecnico-Tecnologico (61.60).Conferma anche per il “Principe Grimaldi” di Modica tra gli istituti Professionali-Servizi (56.08) e, come detto prima, per il “Curcio” di Ispica tra i Professionali-Industria-Artigianato.

