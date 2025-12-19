EcoNatale 2025, premiate le eccellenze green delle scuole modicane

Un Auditorium Pietro Floridia gremito in ogni ordine di posti ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione del Concorso EcoNatale 2025, l’iniziativa che mette al centro le scuole del territorio e l’educazione ambientale attraverso la creatività e il riciclo.

L’edizione di quest’anno ha puntato i riflettori sui RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in piena sintonia con il tema della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sulla corretta gestione dei rifiuti tecnologici e della plastica, sempre più presenti nella quotidianità.

A presentare l’evento è stata la dottoressa Luana Zocco di IGM, che ha accompagnato il pubblico lungo tutto il programma. L’apertura è stata impreziosita dall’atmosfera natalizia creata dalle musiche degli zampognari della Banda Belluardo Risadelli, seguite dalla proiezione di video dedicati all’impatto ambientale dei RAEE e della plastica, momento di riflessione che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione.

Sul palco sono intervenuti il sindaco Maria Monisteri, che ha ribadito il valore delle iniziative educative rivolte alle nuove generazioni, e gli assessori Samuele Cannizzaro e Concetta Spadaro, che hanno sottolineato come EcoNatale rappresenti uno strumento concreto di educazione ambientale e cittadinanza attiva.

Cuore della giornata è stata la premiazione delle opere realizzate dagli studenti, capaci di trasformare materiali di recupero e rifiuti elettronici in installazioni artistiche a tema natalizio, veicolando messaggi forti di rispetto per l’ambiente.

Il primo premio è stato assegnato all’Istituto Comprensivo “G. Albo – Giovanni XXIII”, Plesso Centrale, con l’opera “Nel villaggio Tech di Babbo Natale”, un progetto che ha saputo unire fantasia, innovazione e sostenibilità.

Il secondo premio è andato all’Istituto Comprensivo Carlo Amore – Piano Gesù, Plesso De Amicis, mentre il terzo premio è stato conquistato dall’Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani – Plessi Denaro Papa.

Il premio per il maggior conferimento di RAEE è stato assegnato al Plesso Piano Gesù dell’Istituto Carlo Amore.

I premi sono stati offerti da IGM, in collaborazione con l’Ufficio Ecologia, confermando un impegno condiviso nella promozione delle buone pratiche ambientali.



