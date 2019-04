Ecomuseo Carat: ecco la strategia del Comune di Ragusa - Ragusa Oggi

Ecomuseo Carat: ecco la strategia del Comune di Ragusa

Presentato dal sindaco avv. Peppe Cassì e dai componenti il Comitato tecnico e dopo l’approvazione del Consiglio comunale l’Ecomuseo Carat (Cultura,architettura rurale, ambiente e territorio). Presso la sala Giunta del Comune di Ragusa il primo cittadino ha incontrato la stampa locale per discutere dell’importante iniziativa approvata nel corso di una recente, lunga riunione del Consiglio comunale.

Tutti i presenti hanno sviscerato l’argomento sottolineando come l’importante struttura che avrà sede presso il piano ammezzato di Palazzo Zacco in via San Vito angolo corso Vittorio Veneto, possa essere il perno di una continua ricerca e materializzazione della storia culturale della nostra città che nel giro di pochissimo tempo possa realizzare, nei settori indicati, una estesa documentazione adeguata anche alla vita dei nostri antenati. Una struttura , è stato sottolineato da tutti gli interventi che potrà anche essere di sprone all’incremento del turismo culturale nella nostra città da parte di visitatori italiani e stranieri. Franco Portelli

[image: image.png]