Ecco tutti i dettagli del Giro di Sicilia che passerà da Ragusa - Ragusa Oggi

Ecco tutti i dettagli del Giro di Sicilia che passerà da Ragusa

Presentata al Comune di Ragusa la tappa Caltanissetta-Ragusa del Giro ciclistico di Sicilia. Presenti il prefetto vicario, il comandante della Gdf, il comandante dell’Arma dei Carabinieri e numerosi giornalisti, il sindaco avv. Peppe Cassi è intervenuto per primo ringraziando la Regione siciliana, l’assessore regionale Pappalardo (presente alla Conferenza) la Prefettura e le forze dell’Ordine per l’evento sportivo che determinerà la conoscenza del territorio e l’incremento dei flussi turistici futuri.

Quindi ha preso la parola lo stesso assessore regionale Pappalardo che ha tracciato con molti riferimenti all’attività politico-amministrativa della Regione tutta una serie di iniziative ed eventi che coinvolgeranno il territorio della Regione e ne ne aumenteranno l’interesse turistico ed economico di migliaia e migliaia di popolazioni che vorranno visitare la nostra bella sicilia. Ha chiuso i lavori l’assessore comunale Francesco Barone che ha ribadito l’entusiasmo della città iblea a ricevere la tappa del Giro di Sicilia scusandosi sin da ora dei disagi che subirà la circolazione stradale ma essendo convinto che tali manifestazioni sono necessarie a determinare lo sviluppo socio-econimico dell’area iblea.

Dopo 42 anni torna il Giro di Sicilia. Dal 3 al 6 aprile con partenza da Catania e arrivo sull’Etna (Nicolosi). Saranno quattro le tappe del Giro di sicilia, che prenderà il via mercoledì proprio da Catania per farvi ritorno, dopo aver attraversato altre quattro province (Messina, Palermo, Caltanissetta e Ragusa), sabato con l’arrivo sull’Etna. Queste le quattro tappe, per un totale di 708 chilometri: Catania-Milazzo (165 chilometri); Capo d’Orlando-Palermo (236); Caltanissetta-Ragusa (188); Giardini Naxos-Nicolosi (119). Il 5 Aprile per la terza tappa che sarà lunga 188km saranno coinvolte le provincie di Caltanissetta e Ragusa con il coinvolgimento di Vittoria, Comiso e Chiaramonte. Franco Portelli

[image: image.png]