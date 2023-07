Ecco le preziose regole per vivere di più. Basta seguirle per essere più longevi. Lo studio

Ogni giorno che passa è uno in meno su questo pianeta. E allora, come fare per allungare di qualche anno la nostra vita? Allegria! Uno studio presentato nei giorni scorsi durante Nutrition 2023, l’annuale incontro della American Society for Nutrition, occorre rispettare otto regole. Eccole.

Otto “comandamenti”

Essere fisicamente attivi, non fumare, gestire lo stress, avere una dieta sana, evitare le abbuffate, avere un buon sonno, avere relazioni sociali positive e non essere dipendenti da oppioidi. Adottare tutti questi comportamenti per un 40enne si lega ad una aspettativa di vita maggiore. Secondo lo studio, tra i maschi chi adotta tutte le otto abitudini all’età di 40 anni vivrà in media 24 anni in più rispetto a chi non adotta nessuna di queste abitudini. Per le donne, le otto buone abitudini si associano a 21 anni di vita in più.

L’analisi

Per lo studio, gli scienziati hanno utilizzato i dati delle cartelle cliniche e dei questionari raccolti tra il 2011 e il 2019 da 719.147 persone. L’analisi ha incluso dati di adulti di età compresa tra 40 e 99 anni e ha registrato 33.375 decessi durante il periodo di monitoraggio.

Tre regole valgono di più

Non tutte le otto regole agiscono con uguale importanza. I risultati hanno mostrato che la scarsa attività fisica, l’uso di oppioidi e il fumo hanno avuto il maggiore impatto sulla durata della vita; questi fattori sono stati associati a un rischio di morte superiore di circa il 30-45% durante il periodo di studio. Lo stress, le abbuffate (binge drinking), la cattiva alimentazione e la scarsa igiene del sonno sono stati associati ciascuno a un aumento di circa il 20% del rischio di morte e la mancanza di relazioni sociali positive è stata associata a un aumento del rischio di morte del 5%. Secondo i ricercatori, un stile di vita contribuisce allo sviluppo di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache che portano a disabilità prematura e morte.

Uno stile di vita

Siamo rimasti davvero sorpresi da quanto si potrebbe guadagnare con l’adozione di uno, due, tre o tutti e otto i fattori dello stile di vita”, afferma Xuan-Mai T. Nguyen, del Carle Illinois College of Medicine. “I risultati della nostra ricerca suggeriscono che l’adozione di uno stile di vita sano è importante sia per la salute pubblica, sia per il benessere personale”.

Foto di Brigitte Werner da Pixabay