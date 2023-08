Ecco il programma della festa di San Giovanni 2023 a Ragusa. Arrivano gli Zero Assoluto

La festa di San Giovanni Battista a Ragusa per il 2023 è ricca di iniziative. Per questo lunedì 28 agosto, che è il giorno della vigilia, si inizia con un risveglio di suoni festosi. Alle 8 e alle 12, i colpi di cannone risuonano nell’aria, accompagnati dal suono delle campane delle chiese, annunciando l’inizio delle celebrazioni. La Cattedrale diventa il cuore delle attività religiose, ospitando due celebrazioni eucaristiche alle 9 e alle 19. Inoltre, la chiesa del Santissimo Salvatore è aperta dalle 9 alle 12 per permettere ai fedeli di pregare davanti al simulacro del patrono.

Il giorno della vigilia questo lunedì 28 agosto

Alle 19, le strade di Ragusa si animano con la seconda processione del simulacro di San Giovanni Battista. Accompagnato dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, il simulacro segue un percorso suggestivo attraverso le vie della città. L’itinerario comprende tappe significative come piazza Santissimo Salvatore, corso Vittorio Veneto, piazza XVI-XVII maggio, e molte altre, culminando nella Cattedrale.

Una tappa particolarmente importante avviene presso la chiesa Beato Clemente Marchisio, da cui emerge l’Arca Santa. Questo momento è un momento di grande commozione, in cui la devozione popolare si intreccia con la storia religiosa. Dopo questo momento toccante, il simulacro prosegue il suo cammino, attraverso le strade pittoresche della città, per arrivare alla Cattedrale.

Alle 20:30, il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, presiede i solenni Primi vespri pontificali della solennità del martirio di San Giovanni Battista.

La tradizione e la spiritualità si fondono anche con momenti di intrattenimento e svago. Alle 21:30, questo lunedì 28 agosto, in piazza San Giovanni, ci sarà “La sera della vigilia” che offre uno spettacolo musicale che caratterizza l’evento da sette anni a questa parte. Quest’anno, gli Zero Assoluto si esibiscono in una performance che unisce la modernità musicale alla tradizione.

Il giorno della festa: 29 agosto 2023

Naturalmente tutti attendono pero’ il 29 agosto, cioè il giorno della festa di San Giovanni a Ragusa. E per il 2023, per questa edizione, ci sono vari momenti solenni. Si inizia già dalla mattina presto.



La Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

Le Celebrazioni Eucaristiche saranno alle ore: 07.00 – 08.00 – 09.00 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 22.30.

È possibile accendere le torce davanti il Simulacro di San Giovanni nel giardino di corso Vittorio Veneto.

Si entra dai portoni laterali di corso Italia e corso Vittorio Veneto; si esce al termine della Celebrazione Eucaristica dai portoni laterali del sagrato e dal portone centrale.

Nessuna persona è autorizzata alla raccolta di offerte per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, chi vuole può lasciare la sua offerta nelle cassette votive davanti il simulacro di San Giovanni.

Ore 08.00 – 11.30 e 18.30: Sparo di colpi a cannone e suono festoso di campane.

Ore 07.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Sac. Giovanni Cavalieri. All’organo il maestro

Giorgio Occhipinti.

Ore 08.00 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Graziano Martorana, Parroco della parrocchia S.

Maria La Nova in Chiaramonte Gulfi. All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 09.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Sac. Giuseppe Ramondazzo, Parroco della parrocchia Beato Clemente Marchisio. All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Sac. Carmelo Mollica, Cappellano della Casa

Circondariale di Ragusa. All’organo il maestro Giovanni Arestia.

Ore 11.30 Solenne Pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Giuseppe la Placa, Vescovo di Ragusa, con la

partecipazione delle Autorità Civili e Militari, dei Canonici del Capitolo della Cattedrale, del Clero, dei Religiosi, delle Religiose e dei Fedeli. Il servizio liturgico è curato dai nostri Seminaristi.

Al termine della celebrazione: Atto di Affidamento a San Giovanni Battista Patrono della Città e della Diocesi di Ragusa.

I canti saranno eseguiti dalla Corale della Cattedrale, all’organo il M° Giorgio Occhipinti, dirige il M° Giovanni Giaquinta.

Ore 17.30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giambattista Diquattro,

Nunzio Apostolico in Brasile. All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 18.15 Arrivo in piazza San Giovanni del Corpo Bandistico

“San Giorgio” – Città di Ragusa, diretto dal

M° Giacomo Antonio Palermo, del Corpo Bandistico “A. Scarlatti” di Chiaramonte Gulfi (RG), diretto dal M° Sebastiano Gurrieri, del Corpo Bandistico “G. Rossini” di Pedalino, diretto dal

M° Gianfilippo Pollicita.

Ore 18.30 Inizio della Solenne Processione del Patrono San Giovanni Battista.

Precede l’Arca Santa, seguita dai fedeli con i ceri votivi e dal Corpo Bandistico “G. Rossini” di

Pedalino diretto dal M° Gianfilippo Pollicita.

USCITA DEL VENERATO SIMULACRO DEL PATRONO SAN GIOVANNI BATTISTA, accolto sul sagrato dal tradizionale lancio di volantini colorati, dal suono a festa delle campane, dallo sparo dei fuochi d’artificio, dal Corpo Bandistico “San Giorgio* – Città di Ragusa”, diretto dal M° Giacomo Antonio Palermo e dal Corpo Bandistico “A. Scarlatti” di Chiaramonte Gulfi (RG) diretto dal M° Sebastiano Gurrieri.

Partecipano alla Solenne Processione:

S.E.R. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa,

le Autorità Civili e Militari,

i Canonici del Capitolo della Cattedrale, il Clero, i Religiosi e le Religiose.

Itinerario della Processione

corso Italia, via Felicia Schinina, via G.B. Odierna, via Paolo Leni Spatafora, via Sant’Anna, via M. Rapisardi, corso Vittorio Veneto, piazza San Giovanni, corso Italia. L’emittente Video Mediterraneo seguirà IN DIRETTA la festa e la processione dalle ore 18.15, Canale 17 e in streaming sul sito www.videomediterraneo.it. All’arrivo del simulacro del Santo Patrono in piazza San Giovanni: tradizionale saluto ai Fedeli, alla Città e alla Diocesi da parte di S.E.R. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa. A seguire, sulla facciata della Cattedrale: Spettacolo di Videomapping a cura della ditta “MoSe Modern Sensation” di Mineo (CT). Spettacolo pirotecnico ed ingresso del Simulacro del Santo Patrono in Cattedrale.

Ore 22.30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Sac. Giuseppe Burrafato, Parroco della Chiesa Cattedrale San Giovanni Battista. All’organo il maestro Giorgio Occhipinti.

Ore 24.00 A conclusione dei festeggiamenti, spettacolo di fuochi pirotecnici sul ponte San Vito eseguiti dalla ditta “Pirotecnica Iblea” di Lorenzo Massari da Ragusa.