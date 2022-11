Ecco il “paradiso sotterraneo” di Ragusa. E solo in pochi lo sanno. VIDEO

Un “paradise underground”, lo definisce l’autore del video che vi proponiamo all’interno di questo articolo. Suggestive riprese e un altrettanto suggestivo montaggio realizzato da Danny Gurrieri un appassionato di droni fvp che hanno la particolarità di muoversi velocemente anche in spazi ristretti. Una domenica tra la straordinaria vallata Santa Domenica di Ragusa, quella sotto i tre ponti, per scoprire bellezza, angoli suggestivi e sconosciuti proprio alla maggior parte dei ragusani e che in questo video emergono fortemente.

A volte cerchiamo l’oro e ce l’abbiamo proprio sotto i piedi. E così, attraverso queste riprese ad effetto, scopriamo la vecchia ferrovia, le scalinate, le latomie, le cascate. Adesso sta arrivando il freddo ma vale la pena già da ora organizzarsi per la prossima primavera e iniziare a vivere il nostro parco sotto i ponti, davvero un paradiso sotterraneo, dove stare a contatto con la natura, fare passeggiate, fare trekking o sport all’aria aperta. Torniamo alle nostre radici, fino in fondo, proseguendo le iniziative in parte avviate dal Comune di Ragusa e da Ecomuseo Carat. E complimenti al nostro Danny Gurrieri che come sempre ci sorprese.