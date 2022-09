Ecco come cambierà nuovamente il lungomare Bisani di Marina di Ragusa

Il lungomare di Marina di Ragusa cambierà nuovamente. Stiamo parlando del tratto che va dallo scalo trapanese, dunque dove c'è il porto turistico, fino a Punta di Mola. È infatti online la procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse per l'appalto dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani, secondo un progetto di restyling urbano finanziato con 5,3 milioni di euro dai fondi Pac. Riprende un'idea che era stata lanciata nel 2008 dall'allora sindaco Nello Dipasquale









Nello spazio adesso pedonale sarà realizzata una fascia con la pubblica illuminazione, il verde e le panchine per la sosta mentre la passeggiata verrà realizzata a sbalzo, per 2,5 metri, sulla scogliera. La Soprintendenza ha accolto l'idea progettuale nuova, promossa dall'Amministrazione Cassì, come aveva spiegato l'assessore Gianni Giuffrida, che prevede una struttura interamente smontabile in acciaio inox, pavimentata con doghe in legno.











"I fondi dovranno essere spesi entro il 2023 quindi l’obiettivo è quello di andare avanti spediti", aveva dichiarato l'Amministrazione Cassì lo scorso anno quando si era avuta la notizia del finanziamento.

Rispetto all'idea del progetto precedente si è proceduto ad una rimodulazione, come spiegato dall'ingegnere nonché dirigente all’Ufficio temporaneo “Autorità Urbana Ragusa-Modica” Peppe Corallo, progettista dell’opera: "è stata ripresa una idea del 2008, interamente rimodulata per essere in linea con le direttive contenute nel Pudm. Il progetto definitivo ha già ottenuto tutti i pareri necessari". La notizia è riportata stamani in un articolo del quotidiano La Sicilia a firma di Laura Curella. In pratica, l’attuale pista ciclabile, realizzata alla buona dall'Amministrazione guidata dal sindaco Piccitto, raddoppierà la propria larghezza.