Ebrima Kebbeh torna a vestire la maglia del Modica Calcio

Ebrima “Ibra” Kebbeh al Modica Calcio. Dopo una stagione di pausa, uno dei protagonisti della cavalcata modicana nel campionato di Promozione, ritorna a difendere i colori della città della Contea.

Ebrima Kebbeh, gambiano, classe 1998, si è fatto apprezzare dalla società e dal pubblico modicano non solo per l’apporto offerto in campo e con le 18 reti stagionali che lo hanno affermato come miglior marcatore del girone, ma anche per il sorriso, l’entusiasmo e la grande passione con la quale ogni domenica ha indossato la maglia rossoblu.

I festeggiamenti per la conquista dell’Eccellenza, sul campo esterno di Mazzarrone, lo videro assente perché in quella che fu la partita decisiva, l’esterno d’attacco modicano fu costretto al ricovero in ospedale dopo uno scontro di gioco.