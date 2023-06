Easyjet approda a Comiso. Da novembre due rotte settimanali per Milano

Nuove rotte da Comiso per Milano Malpensa. A partire da novembre 2023 EasyJet avvierà dei collegamenti aerei dall’aeroporto di Comiso in direzione di Milano. Per la “winter 2023 – 2024″ saranno previsti due voli settimanali, il lunedì e il venerdì. Le nuove rotte sono state presentate questa mattina dal Country Manager di EasyJet per l’Italia, Lorenzo Lagorio, insieme all’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi e alla presidente Giovanna Candura. Era presente anche Sandro Gambuzza, neo componente del cda di Sac.

Per le rotte da Comiso saranno utilizzati degli airbus 320 con un potenziale di 186 passeggeri. I biglietti delle nuove rotte saranno messi in vendita a partire da luglio.

L’arrivo di EasyJet a Comiso era stato annunciato già nel 2020, con voli previsti per Milano e Berlino. Poi tutto si fermò a causa del Covid. «A distanza di tempo – spiega Lagorio – riprendiamo questo progetto. Per Berlino, però, la situazione è cambiata e per ora non rappresenta più un’opportunità. Ripartiamo con i voli da Milano e – se sarà possibile, in base al potenziale valuteremo un’ulteriore crescita e in futuro si potranno prevedere altre rotte».

«Il progetto EasyJet parte in ritardo rispetto ai programmi iniziali – ha esordito Nico Torrisi – ma siamo convinti che esso sia una grande opportunità. Un altro operatore importante che arriva a Comiso e che ci darà la possibilità di implementare le rotte. Se sarà possibile, si cercherà di crescere ancora con la “Summer”». Torrisi aggiunge che Sac sta lavorando ancora per implementare le rotte da e per Comiso. Per Giovanna Candura, nonostante le difficoltà recenti, «oggi si può scrivere una pagina nuova per Comiso» e Sandro Gambuzza ha parlato di «nuova ripartenza di Comiso, su basi diverse, nuove, molto più solide rispetto al passato».

Nel futuro di Comiso c’è anche la continuità territoriale. È uno dei progetti in cantiere per il presidente della Regione Renato Schifani. Di recente, a Palermo, si è chiuso il tavolo tecnico per far partire il nuovo bando. Ora, la palla passa al ministero dei Trasporti e – stando alle previsioni – il nuovo bando potrebbe essere pubblicato entro luglio.

Ma la continuità territoriale può essere un ostacolo per i progetti di EasyJet a Comiso ?

«EasyJet non è interessata alla continuità territoriale e noi non parteciperemo a bando, né a Comiso, né in altri aeroporti – risponde Lagorio – chiaramente la continuità territoriale può avere un impatto forte sulle nostre performance. A questo punto, si valuterà la situazione»