E’ un pivot finlandese il primo acquisto della Meerkat Scicli per la nuova stagione del Campionato DR1 Sicilia

E’ Titus Turtineen, finlandese, il primo importante acquisto per il campionato regionale 2024/2025 di Divisione Regionale 1 Sicilia di basket. A darne notizia la stessa società sciclitana che lo scorso anno ha fatto sognare con le sue sublimi prestazioni gli sportivi sciclitani ed ha animato il geodetico di Jungi che viaggiava verso il tramonto. Titus, classe 2004, è un pivot di 201 cm che ha già dimostrato il suo talento nella seconda serie finlandese. La sua aggiunta rappresenta un rafforzamento significativo per il team sciclitano, portando altezza, presenza fisica e capacità tecniche che contribuiranno a potenziare il reparto difensivo e offensivo della squadra locale.

A presentarlo alla città il direttore sportivo della Meerkat Scicli, Fabrizio Lonatica che con Paolo Ficili ed Alfonso Cannata hanno messo assieme risorse e professionalità al servizio dello sport sciclitano e regionale.

“Questo acquisto segna l’apertura del mercato per la nostra squadra, ponendo le basi per una stagione ricca di ambizioni e obiettivi. Siamo entusiasti di vedere Titus in azione con i colori della Meerkat Scicli e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per il successo della squadra – spiega Fabrizio Lonatica forte della sua grande esperienza e conoscenza della pallacanestro per essere uno degli eredi di una storica famiglia di cestisti – benvenuto Titus Turtineen nella famiglia della Meerkat Scicli”.

