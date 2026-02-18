E’ ufficiale: Wizz Air lancia la nuova rotta Comiso–Katowice

Nuova rotta internazionale per l’aeroporto di Aeroporto di Comiso. Wizz Air ha annunciato l’apertura del collegamento diretto Comiso–Katowice, con primo volo fissato per l’8 luglio, in piena stagione estiva. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia e tramite l’app WIZZ, con tariffe a partire da 19,99 euro.

La nuova tratta si inserisce nel più ampio piano di sviluppo condiviso con SAC, la società che gestisce gli scali di Catania e Comiso, e rafforza il sistema aeroportuale del Sud-Est siciliano. L’operazione si affianca all’investimento strategico che vedrà l’arrivo del terzo aeromobile basato presso l’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, oltre al lancio di nuove rotte e al potenziamento di collegamenti già esistenti.

Airbus A321neo e network in espansione

Il collegamento sarà operato con Airbus A321neo di ultima generazione, velivoli più efficienti e sostenibili, simbolo della strategia di crescita della compagnia nell’Isola.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha sottolineato come la nuova rotta non rappresenti un’iniziativa isolata, ma parte di un piano di espansione strutturato che punta a costruire un network integrato tra Catania e Comiso, rafforzando la connettività della Sicilia orientale e offrendo nuove opportunità ai viaggiatori.

