E’ Salvatore Calaciura la vittima dell’incidente stradale sulla Gela-Caltanissetta. Era nato a Vittoria ma risiedeva a Butera

Salvatore chiamava Salvatore Calaciura, 28 anni, il ragazzo nato a Vittoria ma residente a Butera, morto in un incidente stradale lungo la statale 626 Gela-Caltanissetta, in territorio di Butera.

Immediati i soccorsi ma il ragazzo è morto sul colpo

Il giovane era a bordo di una macchina che, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della PolStrada, si e’ schiantata con camion alla cui guida c’era un uomo di 41 anni.

L’impatto tra il mezzo pesante e l’utilitaria è stato violentissimo. Ad avere la peggio il 28enne. Quando sono giunti i soccorritori del 118 per l’automobilista non c’era piu’ nulla da fare. Il camionista, invece, e’ stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per traumi.

