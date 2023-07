E ora protestano i poliziotti. Sit-in davanti Prefettura a Ragusa il 12 luglio. Ecco perché

E adesso protestano anche i poliziotti contro una politica nazionale che non ne favorisce la categoria, anche a causa di carenza di personale e mancate nuove assunzioni per rimpolpare gli organici in vista delle sempre crescenti esigenze a tutela dell’ordine pubblico.

La segreteria provinciale del SILP CGIL di Ragusa ha annunciato una mobilitazione dei lavoratori della Polizia di Stato per la giornata del 12 luglio. Tale iniziativa mira a sollevare le problematiche che riguardano il personale della Polizia di Stato, spesso lasciato in una situazione di abbandono e sotto organico. La mancanza di assunzioni straordinarie per compensare le uscite dal servizio sta portando a una progressiva riduzione degli operatori, che influirà negativamente sulle future attività di controllo e prevenzione del crimine.

Vito Licitra, segretario provinciale del SILP CGIL di Ragusa, ha sottolineato che i sacrifici compiuti dai lavoratori della Polizia di Stato vengono ricompensati con un misero incremento di 24 euro lordi al mese, che corrisponde a meno di mezzo caffè al giorno. Questo incremento salariale risulta del tutto insufficiente, soprattutto considerando l’attuale tasso di inflazione che supera l’8%.

La mobilitazione del 12 luglio rappresenta solo la prima fase di un percorso di protesta più ampio, finalizzato a evidenziare le difficoltà e le criticità che i lavoratori della Polizia di Stato stanno affrontando quotidianamente. Il SILP CGIL di Ragusa auspica un’inversione di tendenza e richiede un maggiore impegno da parte delle istituzioni competenti per risolvere tali questioni.

La situazione attuale, con l’insufficiente incremento salariale e la mancanza di assunzioni straordinarie, mette a rischio l’efficienza e l’operatività delle forze dell’ordine. Il personale ridotto e sovraccarico di lavoro potrebbe influire negativamente sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi offerti alla comunità.

Il SILP CGIL di Ragusa invita le autorità competenti a prendere in considerazione le richieste del sindacato e ad adottare provvedimenti adeguati per garantire condizioni di lavoro dignitose e adeguate per i lavoratori della Polizia di Stato. foto di repertorio